Большой гороскоп на февраль для всех знаков зодиака

Овен

Чувствуете давление? Чем быстрее вы решите то, что вас беспокоит, тем лучше. Если груз нерешенных проблем не дает вам покоя, это знак, что настало время решительных действий. Если вы долго откладывали, то будете очень довольны собой, когда сделаете шаг вперед и избавитесь от груза обязанностей. Кроме того, благодаря Венере в вашем социальном секторе, у вас может появиться новый друг и стать для вас надежным спутником.

Телец

Вы можете чего-то сильно хотеть, но действительно ли вам это нужно? Если вы изо всех сил пытаетесь добиться желаемого, а сдвигов нет, возможно, вы на неверном пути. Возможно, вы теряете из виду что-то другое, что принесет вам гораздо больше пользы. Это тот случай, когда нужно доверять своим инстинктам, Тельцы. Может возникнуть соблазн проигнорировать этот тихий толчок изнутри, но лучше этого не делать.

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Близнецы

Возможно, кто-то из ваших близких нуждается в поддержке или совете. Если друг или любимый человек сейчас не в лучшей форме, то ваш вклад может сыграть решающую роль. Что-то сказанное вами может дать столь необходимое вдохновение. Если близкий человек долгое время держал эмоции в себе, возможность поговорить об этом может облегчить его бремя и значительно улучшить его мировоззрение.

Рак

Стремление продвинуться в реализации интересного проекта может привести к тому, что вы объединитесь с человеком, который обладает достаточной энергией и целенаправленностью, чтобы помочь вам довести дело до конца. Ваше воображение и творческие способности помогут вам в этом, в то время как ваш единомышленник может быть хорош в планировании и готов упорствовать, если возникнут препятствия. Есть желание отдохнуть? Лунное соединение может натолкнуть вас на мысли об отпуске.

Лев

Бывают моменты, когда вы цените то, что другие люди берут на себя ответственность вместо вас и в этом месяце таких моментов будет много. Положение планет относительно вашего знака может привести вас к контакту с человеком, который обладает большим потенциалом. И передача этому человеку бразд правления может принести вам облегчение, особенно если это оставит вам время на заслуженный отдых и шанс освоиться с новой возможностью.

Дева

Ваши мысли могут остановиться на спорте или занятии, которое вам действительно нравилось, так что вы можете быть готовы отдать этому все свое время. Мощный аспект указывает на то, что вы захотите углубиться развивать свою творческую сторону. Если это принесет вам удовольствие, на которое вы рассчитываете, то оно того стоит. Кроме того, Луна в вашей домашней зоне побуждает вас правильно питаться и лучше высыпаться.

Весы

Поскольку Марс уверенно движется вперед в вашем секторе возможностей, вы будете готовы исследовать окружающий мир. Поскольку Марс, планета, связанная с отношениями, находится в вашем знаке, этот месяц может стать временем встреч, которые откроют для вас двери. Есть возможности для дружбы, делового партнерства и романтических отношений - все это может вывести вашу жизнь на новый уровень.

Скорпион

Если вас давно беспокоит вопрос взаимоотношений, месяц будет продуктивным. Поскольку Луна соединяется с туманным Нептуном, правильное решение этого вопроса может иметь решающее значение для будущего дружеского или романтического союза, страдающего от недопонимания. Причиной может быть разница в ценностях или взглядах, но обсуждение может помочь найти полезное решение.

Стрелец

Как только вы начинаете входить в курс дела, может показаться, что ваши усилия по продвижению вперед блокируются. И причиной может быть член семьи, который, кажется, делает все возможное, чтобы помешать вашим планам. Хотя эта проблема могла мучить вас некоторое время, сейчас вы стали мудрее и сильнее. В этой ситуации вам поможет чуткое отношение к их проблемам и в то же время верность себе.

Козерог

Положение Сатурна относительно вашего знака может дать вам возможность по-новому взглянуть на сложную ситуацию. Благодаря активному подходу вы сможете справиться с задачей и добиться значительных успехов. Вы можете превратить тревожную или непреодолимую проблему в увлекательную задачу, которая наполнит вас гордостью при мысли о том, как вы преодолеваете трудности. Вы находитесь в процессе перемен.

Водолей

Вы почувствуете, что пришло время расстаться со старыми методами ведения дел и принять новый, более гибкий подход. Если дела достигли точки невозврата, то космос побуждает вас двигаться в новом направлении. Смелый Юпитер в вашем секторе общения и размышлений может стать катализатором, побуждающим начать все сначала.

Рыбы

Поскольку Марс сейчас движется в вашей домашней зоне, ваши планы на дом, семейный отпуск или мероприятия могут начать обретать форму. А если вы подумывали о продаже недвижимости или переезде, то скоро начнете видеть прогресс. Еще несколько недель вы будете очень активны на домашнем фронте, поэтому у вас может появиться желание реорганизовать свое жилье или придать ему уют.