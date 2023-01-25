Сегодня сбываются все мечты! Володина рассказала о дне счастья и изобилия

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Увидели — смело заявляйте о себе, своих навыках и достижениях. Сегодня можно даже чуток приукрасить, выдать себе аванс на будущее», - раскрыла карты астролог.

Она объяснила это секстилем Солнца и Юпитера, который вселяет уверенность и вдохновляет на самые смелые цели.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».