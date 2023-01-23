Грядут перемены по судьбе! Три знака зодиака - абсолютных счастливчика, чья жизнь не будет прежней

Уран выходит из ретроградности. И до конца августа 2023 года эта Планету будет всячески поддерживать и оберегать тех, кто готов к трансформации и судьбоносным переменам. Уран - эта планета новаторов и революционеров, она любит все новое.
Планета даст тот самый «волшебный пинок», который поможет добиться больших результатов в самые короткие сроки. Астрологи назвали три знака зодиака, которые пройдут выход из ретроградности Урана с максимальной выгодой для себя.
Телец
Этот счастливчик ощутит перемены в финансовом плане, ему стоит правильно распорядиться полученными деньгами. Дополнительный бонус для Тельцов - они научатся разбираться в людях и перестанут доверять первому встречному.
Близнецы
Все их мысли будут связаны с домом, родными и семьей. Именно оттуда могут прийти хорошие новости, которые изменят их жизнь. Главное - быть начеку и не расслабляться. Им еще нужно ставить перед собой карьерные планы. Уран любит тех, кто отличается смелостью и деловитостью.
Козероги
Упорным трудом расположат к себе и начальство, и коллег. Им нельзя останавливаться на полпути. Для этого знака зодиака череда карьерных и финансовых перемен только начинается. А поддержка Урана будет способствовать быстрому росту практически во всех сферах.
По материалам 7days