Деньги и карьера: финансовый гороскоп на февраль для всех знаков зодиака

Овен

Этот месяц окажется удачным для вас в финансовом плане. Те из вас, кто работает в бухгалтерии и банковской сфере, не только получат похвалу на работе, но и могут получить значительную прибавку к зарплате. В сфере декоративно-прикладного искусства, особенно ручного ткачества, будет наблюдаться рост. Однако, строго следите за своими расходами, иначе вы можете полностью разрушить свой бюджет.

Телец

Те из вас, кто вложил деньги в акции, получат отличную прибыль. Если только планируете сделать какие-либо инвестиции, то рынок акций является подходящим вариантом. Люди, занятые в сфере коммуникаций, например, в рекламе, увидят стремительный рост в плане карьеры.

Государственные служащие могут быть переведены на высшую должность. Будьте внимательны к тому, как вы планируете свои расходы в этом месяце, так как вы можете быть склонны к перерасходу. Хорошим способом обеспечить отсутствие растрат является инвестирование свободных денег.

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Рак

Этот месяц отлично подходит для тех, кто работает на себя. Если вы хотели расширить свой бизнес или заключить выгодное партнерство, то сейчас самое подходящее время для этого. Постарайтесь свести к минимуму умственное напряжение, связанное с работой, которое будет сохраняться из-за влияния Венеры и Кету. Ваше заявление на получение кредита на недвижимость или бизнес, скорее всего, наконец, будет одобрено.

Лев

Держите свои бумаги и документы в порядке, если не хотите столкнуться с задержками в финансовых вопросах. На второй неделе месяца вы, скорее всего, столкнетесь с легким финансовым спадом. Возможно, вам придется немного больше работать, чтобы заработать дополнительные деньги. Ближе к середине месяца ваше положение улучшится, так как вы получите возврат некоторых долгов.

Дева

Это не лучшее время для инвестиций в акции и фонды. Возможно, вам придется потратить деньги на какие-то важные социальные обязательства. Будьте осторожны и тратьте с умом на третьей неделе месяца, иначе вам будет трудно справиться со своими расходами.

Если вам нужно взять в долг, сделайте это, но не забудьте вернуть деньги обратно, так как в противном случае это может помешать вашим личным отношениям. Упорный труд укрепит вашу финансовую удачу и откроет новые возможности для заработка. Не перебарщивайте с расходами, так как велика вероятность совершения ненужных покупок.

Весы

Этот месяц будет немного нестабильным с точки зрения финансов и вам рекомендуется быть очень осторожными и воздержаться от любых инвестиций. Есть вероятность того, что вы понесете убытки, поэтому лучше держаться подальше от риска.

Это не лучшее время для получения кредита или даже для того, чтобы одалживать кому-то деньги. Если вы хотите вступить с кем-то в партнерские отношения, сначала проверьте надежность этого человека.

Скорпион

Вы можете получить значительную прибыль от своих прошлых инвестиций. Если вы подумывали о заключении нового партнерства, то сейчас самое подходящее время для этого. Если вы хотите приобрести собственный дом и собираетесь обратиться за кредитом, то вам следует действовать прямо сейчас.

В финансовом плане у вас все будет отлично, без каких-либо серьезных проблем. Ваши родители могут неожиданно помочь вам в решении финансовой проблемы, которая возникнет неожиданно для вас. Не доверяйте никому слепо, так как это может принести вам убытки. Вложение денег в акции в конце месяца будет не самым удачным вариантом.

Стрелец

Обращайтесь со своими финансами осторожно. Есть вероятность, что задержка в финансовых поступлениях с внезапным ростом бытовых расходов ляжет на вас тяжелым бременем. В ваших интересах укрепить свой бюджет, избегая ненужных расходов, чтобы избежать потерь. В середине месяца ваше финансовое положение улучшится благодаря внезапному притоку средств от комиссионных, дивидендов, гонораров и т.д.

Козерог

Инвестируйте часть денег, чтобы получить хорошую прибыль. Вы получите выгоду, если воплотите свои идеи в новое перспективное предприятие. У бизнесменов будет достаточно резервов для удовлетворения неотложных финансовых потребностей. Вы выиграете, если вложите деньги в некоторые фирмы, ориентированные на рост, чтобы получить надежный и стабильный доход. Неожиданные гости могут увеличить ваши расходы с началом месяца.

Водолей

Вам придется быть немного осторожными в том, куда и как вы тратите свои деньги. Советы, которые вы получите по поводу ваших финансов, могут оказаться не такими полезными, как кажется. Вторая неделя - благоприятное время для покупки недвижимости, будь то коммерческая или жилая. Прекрасное время для работающих женщин, особенно на высоких должностях, так как вас оценят по достоинству и заплатят за всю ту дополнительную работу, которую вы выполняете.

Рыбы

Специалисты по продажам, ожидающие поощрения, будут не разочарованы результатами месяца. Некоторые ваши мечты, вероятно, материализуются к концу середины месяца. Однако, это может быть не лучшее время для завершения сделок или принятия важных финансовых решений. Реализация проектов может занять время, но вы должны продолжать работать над ними. Те из вас, кто хочет начать торговать на рынке акций, это отличное время для первой сделки. Рост цен на акции может привести к большой прибыли.