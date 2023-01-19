«События их потрясут»: таролог Янко назвала три знака зодиака, у которых забурлит личная жизнь

В ближайшее время на отношения стоит обратить внимание Козерогам. Хотя даже если они заходят игнорировать личную жизнь, у них не выйдет. Сексуальная энергия настолько сильная, что все кажется, что представители противоположного пола вертятся вокруг. Самое время холостым выбрать пару. Это будет крепкий союз.

У Скорпионов, напротив, слабая сексуальная энергия. Возможны сильные конфликты. Молодым парам лучше переключить свое внимание, снять напряжение. Лучший способ – завести ребенка. Состоявшим партнерам стоит отдаться работе, детям или хобби. Это поможет сохранить семью.

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Сильные эмоции в ближайшее время получат от своей семьи Овны. Причем положительные или негативные, я не могу сказать. Это зависит от конкретных ситуаций, но однозначно эти события их потрясут.

Справка Teleprogramma.pro:

Галина Янко – биоэнерготерапевт, таролог и ясновидящая.