Повышение по службе: Глоба назвала знак зодиака, которого ждет успех в карьере

Астролог Тамара Глоба считает, что Овнов в 2023 году наградят по заслугам за активную работу. Начальство, по ее мнению, наконец, посмотрит серьезно на представителей этого созвездия.

«Активно планируйте свою работу, свое будущее. В этом месяце вы получите от руководства как нарекания, и довольно серьезные, так и похвалу, которая может дать вам возможность и прибыли, и продвижения вперед», - заявила она.

Правда, во второй половине апреля, по словам Глобы, Овнов ждут личные трудности, проблемы здоровья, жилищные проблемы, потери. Так что будьте аккуратнее.

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