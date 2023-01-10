Этот знак станет богачом! Но астрологи вычислили завистника рядом – что он сотворит

Не каждому дано спокойно смотреть, как другие люди поднимаются вверх по карьерной лестнице и богатеют. Увы, человеческой природе близки такие чувства, как зависть и желание насолить тем, кто не нравится.

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По гороскопу Весы могут добиться огромного финансового успеха в 2023 году, однако им могут помешать завистники, которые будут пристально наблюдать за их развитием

Астрологи советуют сконцентрироваться полностью на работе (скорее всего, это какой-то дополнительный доход) и не обращать внимания на козни, которые строят недоброжелатели. Они хотят вывести вас из себя, не поддавайтесь на провокации!

Источник: rsute.ru.