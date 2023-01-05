Впервые за 15 лет! Этому знаку зодиака пришло время загадать желание, которое сбудется

Астролог Василиса Володина заявила, что Раков в 2023 году ждут большие перемены, которые приведут к лучшему. По ее словам, Плутон готовится выйти из 7 дома представителей этого созвездия, где он провел последние 15 лет.

«Все, что вас давило, сковывало, сдерживало, уходит. Вас тоже как будто выпустили на свободу, и теперь можно делать все, что захочешь, и уже не оглядываться на партнера», - заявила она.

Сейчас для Раков становится удачное время, чтобы загадывать желание. Определенно, оно сбудется, утверждает Володина. Надо лишь приложить для этого некоторые усилия.

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