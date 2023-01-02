Море страсти и сорванные маски: гороскоп любви на 2023 для всех знаков зодиака

Мечтать о любви не вредно, а очень даже полезно, особенно когда на носу Новый год. Тем более, семейный и романтичный Кролик порадует многих из нас неожиданными сюрпризами и приключениями на личном фронте. Кого ждет бушующее море страсти, а кого − живительный оазис нежности и заботы - читайте ниже.

Овен

В 2023 году горделивые и независимые Овны решат сорвать с себя маски и признать, что тоже хотят любви и семейного тепла. Вас ждет увлекательный и результативный поиск счастья, который увенчается успехом весной 2023 года.

Вероятно, что вторая половинка окажется гораздо ближе, чем казалось, и очень скоро Овны попадут в центр стремительного и бурного романа. У семейных представителей знака также произойдут заметные перемены к лучшему. Ждите романтических подвигов от любимого человека или проявите инициативу.

Телец

2023 год пройдет у Тельцов под знаком возвращения к своему прошлому. Зимой на вашем горизонте нарисуется важный человек, который может перевернуть устоявшуюся и стабильную жизнь.

Отказаться от соблазна возобновить роман будет очень трудно. Если вы находитесь в паре, подумайте о том, что в одну реку нельзя войти дважды. Одиноким Тельцам можно рискнуть и попытаться опровергнуть известное утверждение на практике.

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Близнецы

В 2023 году у Близнецов появится шанс завоевать расположение человека, на взаимность которого они уже не рассчитывали. Звезды советуют вам показать реальную заинтересованность, а не поверхностные чувства. В начале года ожидайте некоторую ситуацию, которая заставит вторую половинку сменить гнев на милость. Если сумеете продемонстрировать свои лучшие качества, можете добиться успеха и рассчитывать на серьезный роман.

Рак

В 2023 году Ракам придется доказывать любимым людям серьезность своих чувств. Близким будет казаться, что вы пренебрегаете ими ради карьеры и других увлечений. Чтобы не оказаться в центре продолжительного семейного скандала, предупредите проблему и подкрепляйте свою любовь соответствующими поступками.

Особенно внимательными будьте летом 2023 года. Ракам, которые ищут пару, удача улыбнется в конце зимы. Одна из деловых поездок принесет вам не только профессиональные успехи, но и личные перспективы.

Лев

2023 год пройдет для семейных Львов слишком насыщенно и неоднозначно. Ваша личная жизнь будет напоминать настоящий вулкан страстей. Придется постоянно держать руку на пульсе и контролировать свои эмоции, чтобы не сказать что-то лишнее.

К осени 2023 года Львы наконец-то поймут, что наступило идеальное время для мирных переговоров. Душевный разговор со второй половинкой поможет восстановить мир в семье гораздо быстрее, чем вы думали. Одинокие Львы могут завязать неожиданный роман с человеком, которого никогда не воспринимали всерьез уже к лету 2023 года.

Дева

Степенные и обдуманные Девы могут рассчитывать на серьезное знакомство в самом начале нового года. Для этого вам всего-то и нужно выбираться в люди и не игнорировать приглашение друзей. Проявите свою романтичную натуру, и получите отличный шанс обрести любовь. Если будете сохранять спокойствие и невозмутимость, рискуете упустить очень хорошего человека.

Девы, которые находятся в паре, будут ревностно охранять вторую половинку от любых посягательств со стороны окружающих. Постарайтесь отказаться от излишней ревности, поскольку у вас нет реальных причин для такого поведения.

Весы

С января по март 2023 года одинокие Весы могут завязать серьезные знакомства, которые, вероятнее всего, случатся в командировках или дальних поездках. Если не боитесь сменить привычное место жительства, можете рискнуть и поддаться нахлынувшим чувствам.

Занятые Весы будут сосредоточены на карьерных вопросах, поэтому рискуют навлечь на свою голову гнев любимого человека. Договаривайтесь с близкими людьми заранее или хотя бы не забывайте сдерживать свои обещания.

Скорпион

В 2023 году Скорпионам стоит отказаться от излишней критики в адрес близкого человека. Чтобы изменить поведение второй половинки, проявите фантазию и смените привычный подход к решению любой проблемы. Результаты превзойдут все ваши ожидания и позволят достичь цели гораздо быстрее.

Кроме того, Скорпионы могут рассчитывать на заключение союза в конце 2023 года. Тем, кто находится в поиске любви, звезды советуют искать счастья на светских мероприятиях и дружеских вечеринках в период с июня по август 2023 года.

Стрелец

Для Стрельцов весь 2023 год пройдет под знаком решения личных проблем. Если хотите достичь успеха в любовных вопросах, откажитесь от бурных эмоций и ревности. Контролируйте свое поведение и не обвиняйте вторую половину в неправильных действиях, иначе в середине года можете готовиться к разрыву отношений. Одинокие Стрельцы смогут совместить приятное с полезным, завязав серьезное знакомство в деловой поездке в начале года.

Козероги

Стабильным и постоянным Козерогам придется пересмотреть свою излюбленную тактику добиваться желаемого с помощью критики. В 2023 году ваши лучшие приемы дадут сбой. Готовьтесь к серьезному и отчаянному бунту на корабле уже к весне. Если не измените поведение, рискуете сильно испортить хорошие отношения. Будьте мудрее и найдите правильный подход к любимому человеку.

Водолей

Несмотря на отчаянное сопротивление Водолеев, любовные переживания выйдут для них в 2023 году на первый план. Вам придется отказаться от части своих карьерных амбиций и слегка смирить непокорный нрав.

Пик личных волнений придется на вторую половину года, когда Водолеи окончательно поймут, что без любимого человека свет не мил. Не переживайте, ведь вам представится несколько шансов вернуть вторую половинку и сделать большой шаг вперед.

Рыбы

Рыбы, наконец, перестанут тешить себя иллюзиями и поймут, что идеальных людей не бывает. Это открытие повлечет за собой череду позитивных изменений в жизни. В первой половине весны вы обратите внимание на кое-кого из своего окружения и положите начало перспективному роману.

Не бойтесь проявлять инициативу, которой давно ждут, и все получится. Очень скоро принятое решение принесет Рыбам много волнующих и радостных моментов.