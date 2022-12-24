«Позитивные перемены неизбежны»: астрологи объяснили, почему на долю России выпало столько испытаний

Планеты

Планеты. Фото: Global Look Press 

В скором времени негатив уйдет из жизни многих людей на планете.

Стало известно, что ждет Россию в эпоху смены Плутона и Сатурна.

В наступающем году планету ждет сразу несколько астрологических потрясений. Так, весной 2023 года Сатурн перейдет в зодиакальное созвездие Рыбы. А это в свою очередь повлияет на то, что Сатурн окажется в знаке Овна в 2025 году.

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Проще говоря, человечество ждут кардинальные перемены уже со следующего года.

«Другими словами, те трудности, с которыми в ближайшие двадцать лет столкнется Россия, станут полезными для страны в будущем. Они будут началом чего-то нового и важного. Не исключено, что ученым все-таки удастся отыскать лекарство от рака или же будет решена проблема глобального потепления. В любом случае позитивные перемены неизбежны», – отметили в rsute.ru.

Напомним, ранее эксперты рассказали о правильной встрече 2023 года.

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