«Позитивные перемены неизбежны»: астрологи объяснили, почему на долю России выпало столько испытаний

Стало известно, что ждет Россию в эпоху смены Плутона и Сатурна.

В наступающем году планету ждет сразу несколько астрологических потрясений. Так, весной 2023 года Сатурн перейдет в зодиакальное созвездие Рыбы. А это в свою очередь повлияет на то, что Сатурн окажется в знаке Овна в 2025 году.

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Проще говоря, человечество ждут кардинальные перемены уже со следующего года.