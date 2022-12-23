Как правильно встретить 2023 год, чтобы запастись везением впрок — баня, лыжи и коньки

Астролог Инна Любимова дала совет, как правильно встретить 2023 год, чтобы расположить к себе управительницу года — планету Марс. Одним поеданием салатов не обойтись. Фаворитами нового года станут активные, предприимчивые выдумщики. А вот те, кто будет лениться, едва ли смогут покорить вершины.
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Астролог дала понять, что год Марса нужно приветствовать ярко, динамично и активно. Самым идеальным вариантом будет вступить в Новый год, занимаясь спортом. То есть катаясь на коньках, лыжах, сноуборде.
Можно пойти в баню, можно остаться дома, но программа должна быть очень веселой, с активными играми. Отсидеться за праздничным столом на пару с салатами не получится. Так, на ленивых щедрость Марса не подействует.
По материалам OK!