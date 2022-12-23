Как правильно встретить 2023 год, чтобы запастись везением впрок — баня, лыжи и коньки

Астролог Инна Любимова дала совет, как правильно встретить 2023 год, чтобы расположить к себе управительницу года — планету Марс. Одним поеданием салатов не обойтись. Фаворитами нового года станут активные, предприимчивые выдумщики. А вот те, кто будет лениться, едва ли смогут покорить вершины.

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