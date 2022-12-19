Кролик благословит: новогодние приметы, которые сбываются

В мире существует ряд примет, на которые нужно обращать внимание в Новый год, чтобы привлечь удачу. Астролог Саона считает, что если поцеловать любимого человека под бой курантов, то все 12 месяцев в вашем доме будет царить любовь.

А в азиатской мифологии считают, что шум отпугивает злых духов. Взрыв петард, салюты, музыка и громкие песни — все это высвобождает нашу энергию. Поэтому если хотите счастья – активнее в праздник.

И еще одна новогодняя примета – надо класть монеты в карманы. Считается, что в таком случае человек обогатиться в грядущем году и обеспечит себе материальное благополучие.

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