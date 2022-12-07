Человечество согнется под болезнями и вирусом: Глоба ошеломила прогнозом на эту зиму

Уже в этом месяце человечеству придется пройти серьезные испытания. Тамара Глоба не смогла порадовать нас своими предсказаниями на декабрь.

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В начале зимы она предрекала ситуации, связанные с пожарами. Как видим, ее прогноз сбывается – многочисленные взрывы и извержения сразу нескольких вулканов тому доказательство.

Но и это еще не все! На своем YouTube-канале астролог заявила об обострении мировых проблем, конфликтов, которые мы наблюдаем. В данный период, кроме того, на людей свалятся болезни, будет заметно обострение вирусных заболеваний, инфекций. Да и дороги будут нести опасность.