«Время для загадывания желаний»: названы «дни силы» в декабре

Обладает магической силой и последняя зеркальная дата 2022 года:

«12 декабря Вселенная подскажет, что действительно для вас важно и на чем не стоит акцентировать свое внимание. Кроме этого, в этот день удача последует за теми, кто доволен собой и верит в лучшее. А чтобы привлечь как можно больше удачи, 12 числа во всех делах следует поступать по совести».

20 декабря можно будет взглянуть на многие вещи под непривычным углом. Станет ясно то, что раньше упускалось из вида:

«Отличное время для самоанализа, общения и попыток разрешения каких-либо разногласий».

Еще один день принесет положительные эмоции, особенно желающим обратиться в регистрирующие органы власти.