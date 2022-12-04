«Наиболее удачное время»: Глоба назвала лучшие дни декабря

Тамара Глоба в своем прогнозе на декабрь предупредила народ, что для завершения дел осталось не так уж много времени. Первая декада месяца – это наилучшее время, чтобы закончить начатое.

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«В первой половине месяца – наиболее удачное время для реализации успешных честолюбивых проектов, для возможностей, которые вы устремляете, как свои надежды вперед и вверх. В космос или к новым берегам, преодолевая привязанности, свои инстинкты и чувства, которые будут мешать событиям, которые будут вашими достижениями», - сказала Тамара Глоба на своем YouTube-канале.

Поездки тоже лучше запланировать на начало декабря, до третьей декады месяца. Для тех, кто ставил для себя в этот период некие цели, появятся хорошие шансы увидеть их результаты.