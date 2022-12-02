Глоба назвала черное время для путешествий и дорог в декабре: поберегите себя и близких, не надо!

Тамара Глоба рассказала своим подписчикам, что декабрь является важным месяцем для поездок и планирования путешествий.
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«Наиболее удачное время — до третьей декады декабря. Если вы в это время отдыхаете или ставите для себя какие-то крупные цели, будут хорошие возможности», — сказала астролог в эфире своего YouTube-канала.
А вот в период третьей декады месяца путешествия станут опасными! Тамара Глоба настоятельно советовала поклонникам внимательно отнестись к этому предостережению планет.
«В конце декабря и самом начале января будьте очень внимательны в дороге! Это время не самое удачное для путешествий и переездов», — предостерегла астролог.