Наступит ли мир в этом году — Тамара Глоба дала четкий ответ на этот вопрос

Увы, но астролог разочаровала многих пользователей: в ближайший месяц беды, к сожалению, не закончатся.

«Декабрь продолжит тенденции осени. В первую очередь, декабрь — это противостояние Марса. И в данном случае события, которые тянутся почти год, никуда не уходят. Но к концу года они сконцентрируются.

Первая половина месяца даст возможности переговоров, это будет поиск новых решений в вопросах, связанных с политикой, дипломатией и в то же время насущными проблемами, которые волнуют многих людей», — заявила Глоба на своем YouTube-канале.

Однако свет в конце туннеля забрезжит. Как заметила астролог, в декабре появятся некие лидеры, которые своими свежими решениями смогут повлиять на общемировую ситуацию.