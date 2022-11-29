Куда в квартире надо поставить фигурку кролика, чтобы привлечь богатство

На пороге год Черного Водяного Кролика — символа изобилия и спокойствия. Астрологи считают, что это животное ласковое, оно не способно принести вред. Более того, кролик притягивает деньги, нужно только знать, как правильно его задобрить.

По китайской традиции, для привлечения богатства статуэтку кролика нужно поставить дома на подоконник.

Если же вы чувствуете, что вам не хватает сдержанности, то астрологи советуют приобрести фигурку кролика, стоящего на задних лапах с поднятой мордочкой.

А вот Кролик с морковкой в лапках — это символ удачи в бизнесе.

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