Чем страшен день 29 ноября: Тамара Глоба ошарашила своими словами

29 ноября - очень напряженный день, в который возможны непредвиденные ситуации на дорогах. Это день повышенной аварийности, предупредила астролог Тамара Глоба на своем YouTube-канале.
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Однако не стоит отчаиваться и принимать свою тяжелую судьбу. Астрологи уверены, что люди вправе корректировать предначертанное, именно для этого и даются прогнозы.
Поэтому желательно 29 ноября максимально ограничить свое передвижение, лучше избегать оживленных трасс, по возможности не садиться за руль и в транспорт, не иметь дел с опасными предметами.
Проведите этот день с близкими и друзьями в комфортной обстановке, если это возможно.