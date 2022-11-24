Вину — отпустить! Василиса Володина дала тревожный прогноз, чего ждать от декабря

Василиса Володина дала прогноз на декабрь, описав те события, которыми ознаменуется последний месяц в году. Так, астролог пояснила, что этот период будут суетливым. Главное — не затеряться в пучине дел. И не взваливать на себя лишний груз словно мул. В декабре нужно донести то, что уже есть. Тогда лишних забот не будет и все удастся сделать в нужный час.

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Кроме того, Василиса Володина призывает отринуть чувство вины, которое может зародиться в декабре. Всесильных людей не бывает. Если что-то не получается, не стоит выдавливать из себя все силы.

«Давайте скажем себе: все взять на себя я не смогу. И отпустите чувство вины, оно неуместно», — добавила астролог.

По материалам YouTube-канала Василисы Володиной.