Тамара Глоба огласила крайние дни ноября, которые несут угрозу

Тамара Глоба дала понять, что Скорпион — это мятежный и революционный знак. В этом году он также оправдал свои качества. Именно на ноябрь выпало тотальное лунное затмение. Это явление, как считает астролог, принесет важные повороты, которые отыграются в своем критическом варианте до конца месяца или до начала декабря.

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Возможны проблемы с техникой, транспортом, перелетами, переездами, также встанет вопрос с энергетическими проблемами и даже природными катаклизмами.

Главный совет на ноября: важно сберечь здоровье, не забывать о возможных психических обострениях в массах и проявлять бдительность на дороге.

Дни повышенной опасности в крайние даты месяца — 21, 25 и 29 ноября. В этот период нужно проявить осторожность во всем.