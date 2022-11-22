25 ноября — опасный день! Стало известно предостережение Глобы

Тамара Глоба предупредила россиян о тяжелом дне — 25 ноября. В пятницу велика вероятность опасных ситуаций на дорогах, это день повышенной аварийности.

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Не стоит пренебрегать знаками, которые дали астрологу планеты и лишний раз рисковать, отправляясь в путь. Лучше в последний день недели не совершать лишних телодвижений и не садиться за руль, если в этом нет острой необходимости.

На своем YouTube-канале Тамара Глоба также предупредила о техногенных и природных катаклизмах в конце ноября.