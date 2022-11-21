Еще полтора года жизни в страхе: Тамара Глоба обозначила важную дату, на которой все закончится

Тамара Глоба

Тамара Глоба. Фото: соцсети

Астролог Тамара Глоба озвучила, когда начнут урегулироваться проблемы.

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз, который способен успокоить каждого, кто сегодня живет в ситуации неопределенности и страха за свое будущее и будущее своих детей.

Основываясь на свои знания о влиянии на жизнь людей небесных светил, Тамара Глоба пришла к выводу, что человечество еще примерно полтора года не сможет разрешить проблем, которые появились в этом году.

По словам Тамары Глобы, подвижки наметятся только в 2024-м году, но не в первые месяцы, а ближе к середине года.

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«Облегчение придет в 2024-м году — и в финансовом плане, и в плане решения сегодняшней сложной политической ситуации. С середины 2024-го года можно будет почувствовать отправную точку для четкого ясного урегулирования всех проблем», — предсказала Тамара Глоба.

По материалам Youtube-канала Надежды Стрелец.

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