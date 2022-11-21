2026-й все замнет, а в 2030-х будет новый мир! Тамара Глоба дала ошеломляющий прогноз

Новый год Водяного Кролика испытает всех на прочность. Так, 2023-й обещает стать самым тяжелым и тревожным за последнюю тройку лет. Даже 2021-й и 2022 года покажется сказкой. В целом Тамара Глоба намекнула, что пандемия во многом оттянула те процессы, которые сегодня вышли на первый план. Так что ждать урегулирования существующих споров пока не приходится. Это станет возможным только через 2–2,5 года.

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Именно 2026 год станет тем периодом, который принесет долгожданное затишье. Возникнет новый путь развития цивилизаций, формирование открытого общества, визовый режим канет в лету.

Трансформация, которая коснется также и социума, и психологии, найдет свое отражение в 2030-е годы. Все будет строиться на основе доброты и справедливости, а также открытого дружественного мира.