Извержение вулкана уже сбылось: какие еще природные катаклизмы предсказали Глоба и Володина

Землетрясение в Италии, извергающийся в настоящий момент вулкан на Камчатке Шивелуч, который отбрасывает пепел в стороны на 5 км, - данные природные катаклизмы были предсказаны астрологами.

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Увы, но это еще не предел, скорее всего, это всего лишь начало со стороны бунтующей природы.

Астролог Василиса Володина заметила, что соединение Сатурна и Урана, воздушного и земного знака, всегда дает энергетически мощный эффект. В ближайшие два года астрологу звезды подсказали не только природные катаклизмы, но и техногенные аварии.

Эксперт предрекла проблемы с электричеством, электросетями, взрывы, аварии самолетов.

В ноябре 2022 года Володина предсказала пожары и иные проблемы, связанные с огнем. К слову, вулкан вполне вписывается в концепцию известного астролога.

Тамара Глоба тоже предрекла природные катаклизмы уже в ноябре, а также весь следующий год.

«2023 год коснется стихийных событий. Землетрясения, наводнения затронут мировое пространство», - поведала Тамара Глоба.

Она рассказала, что катастрофы и геополитическая ситуация заставит людей активно мигрировать в следующем году и создавать новые поселения. Тамара Глоба также предсказала техногенные катастрофы и беды с электричеством. Но в 2024 году уже наступит облегчение.

Источник: YouTube-шоу Надежды Стрелец, YouTube-канал Тамары Глобы.