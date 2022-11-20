Тамара Глоба: опасайтесь 21, 25, 29 ноября – что делать

Людям нужно быть предельно осторожными в эти даты и лучше избегать лишних передвижений. Если есть возможность не садиться за руль, желательно этого не делать. Если есть спорный момент – ощущение усталости, нездоровья – стоит остаться дома и провести время в спокойной обстановке.

Астролог в целом назвала конец ноября непростым периодом в нашей жизни. Глоба предрекла конфликты, техногенные и природные катастрофы. Вместе с тем, люди почувствуют единение.