Деньги приберечь! Этому знаку зодиака стоит умерить траты с 19 по 25 ноября

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При этом представители этого зодиакального круга будут меньше других вовлечены в круговорот проблем. Квадрат Марса и Нептуна его не заденет. О ком речь? И это Раки.

«Единственная сложность для этого знака — неожиданные поломки техники или скрытый брак при покупке новых вещей. Сейчас Ракам вообще лучше умерить свои траты, уже очень скоро деньги понадобятся на что-то более важное», — добавила астролог.

По материалам 7days.