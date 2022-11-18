Деньги приберечь! Этому знаку зодиака стоит умерить траты с 19 по 25 ноября

Астролог Людмила Митрохина поделилась свежим прогнозом, оставив предостережение одному знаку зодиака, который должен с умом распоряжаться своими финансами с 19 по 25 ноября. Есть риск пустить накопленное по ветру.
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При этом представители этого зодиакального круга будут меньше других вовлечены в круговорот проблем. Квадрат Марса и Нептуна его не заденет. О ком речь? И это Раки.
«Единственная сложность для этого знака — неожиданные поломки техники или скрытый брак при покупке новых вещей. Сейчас Ракам вообще лучше умерить свои траты, уже очень скоро деньги понадобятся на что-то более важное», — добавила астролог.
По материалам 7days.