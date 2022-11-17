События сегодня предшествуют возрождению России! Володина предрекла судьбоносные года

Василиса Володина в свежем интервью дала прогноз, какими станут 2023, 2024 и 2025 год. Так, астролог не стала скрывать, что год Водяного Кролика будет критически важным. Именно весной будут приняты глобальные решения. В дальнейшем все зависит от того, как будет пройдена эта точка, какой выбор будет сделан и как стратегически развернется ситуация.

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Говоря о будущем, астролог намекнула, что скорее всего происходящие сейчас события будут предшествовать возрождению России. При этом Василиса Володина дала понять, что большие циклы всегда начинаются на фоне таких «катаклизмов». Кроме того, астролог упомянула новые судьбоносные года для россиян — знаковые и образующие.

«Новый цикл развития для России начнется в 2025–2026 годах», — добавила Володина.

По материалам Parents