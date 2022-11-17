Новая тройка лет! Василиса Володина дала сильный прогноз на 2023-й, 2024-й и 2025 год

Василиса Володина без тени юмора назвала себя неудобным астрологом, там, где речь заходит исключительно о радужных прогнозах. В свежем интервью были озвучены важные предзнаменования, которые отразятся на избранном векторе пути.

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Так, астролог уточнила, что с прогнозами, которые появятся после первого коридора затмений в период с 23 октября по 10 ноября, все будут жить примерно до весны. А там второй коридор затмений и время принятия важных решений.

«Все будет зависеть от того, как будет пройдена эта точка, какой выбор будет сделан и как стратегически развернется ситуация», - заметила Володина.

При этом она дала понять, что ничего легкого не ожидается. И это касается всего мира. Учитывая, что Водолей — знак России, то вхождение Плутона в знак Водолея сулит еще большее напряжение.

Облегчение, разумеется, возможно, но первые позитивные изменения, как считает астролог возможны не раньше 2024 года. Тогда можно будет говорить о каком-то призрачном улучшении. Зато последующий за ним год скорее всего выдастся более удачным.

«До 2025 года лучше не будет. Никогда не бывает все абсолютно гладко. Другое дело, что, когда происходят перемены глобальной значимости, это куда тяжелее воспринимается», - уточнила Володина.

Кроме того, астролог дала понять, что новый цикл развития для России начнется в 2025-2026 годах. Так, происходящие сейчас события будут предшествовать возрождению.

По материалам Parents