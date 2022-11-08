Важный знак судьбы: астролог Василиса Володина назвала цвет, который будет доминирующим до конца ноября

Астролог Василиса Володина в телеграм-канале делает не только прогнозы на будущее, но и дает рекомендации, как жить в соответствии с расположением небесных светил.
Так, совсем скоро мы вступим в период Венеры в конце Скорпиона и начале Стрельца, а значит, преобладающим цветом будет фиолетовый.
Чтобы было нам счастье, нужно облачаться в одежду этих оттенков, а дамам можно сделать маникюр соответствующего цвета. Такое только к счастью.
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«Именно этот цвет будет доминировать ближайшие 3 недели — до самого конца ноября. Так что, если маникюр у вас держится долго, то можно сейчас делать ставку именно на фиолетовый — будете в тренде почти месяц. Только оттенок будет меняться в зависимости от солнечно-лунной фазы и еще одного важного фактора (секрет фирмы). С 10 по 16 ноября фиолетовый имеет глубокий, насыщенный, темноватый. Встретил человека в таком цвете и… загадай желание. Но еще лучше отнесись к этому, как к важному знаку судьбы. Увидел — подумай!» — отметила Василиса Володина в своем телеграм-канале.