Важный знак судьбы: астролог Василиса Володина назвала цвет, который будет доминирующим до конца ноября

Астролог Василиса Володина в телеграм-канале делает не только прогнозы на будущее, но и дает рекомендации, как жить в соответствии с расположением небесных светил.

Так, совсем скоро мы вступим в период Венеры в конце Скорпиона и начале Стрельца, а значит, преобладающим цветом будет фиолетовый.

Чтобы было нам счастье, нужно облачаться в одежду этих оттенков, а дамам можно сделать маникюр соответствующего цвета. Такое только к счастью.

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