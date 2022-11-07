Терпеть недолго! Тамара Глоба предрекла, когда все встанет на свои места

Тамара Глоба предрекла сложности и трудности, которыми ознаменуется год Водяного Кролика. В последней тройке лет — 2021, 2022 и 2023 — он станет самым сложным. К политическим, социальным и общественным проблемам добавятся еще и природные катаклизмы — землетрясения и наводнения. Когда же все изменится в положительную сторону?

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Говоря о важных события, Тамара Глоба дала понять, что сегодняшние проблемы и конфликтные ситуации приведут впоследствии к позитивным влияниям — желанию объединиться всем миром.

«Только через 2-2,5 года начнется период, когда все начнет вставать на свои места», — добавила астролог.

Так, с 2026-го можно рассчитывать на позитивные перемены и события, которые впоследствии приведут к открытому миру.

По материалам YouTube-проект «Стрелец-молодец»