Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта: «Галкин* не живет с Пугачевой полноценной семьей»

Максим Галкин* уже полгода скитается по заграницам. Юморист раскритиковал своих соотечественников на фоне сложной мировой ситуации и теперь боится появиться в России.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова считает, что артисту еще долго придется жить в этой роли, так как народ вряд ли простит ему предательство.