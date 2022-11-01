Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта: «Галкин* не живет с Пугачевой полноценной семьей»

Максим Галкин* уже полгода скитается по заграницам. Юморист раскритиковал своих соотечественников на фоне сложной мировой ситуации и теперь боится появиться в России.
Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова считает, что артисту еще долго придется жить в этой роли, так как народ вряд ли простит ему предательство.
«Он реально опасается за то, что его могут обвинить за смелые высказывания. Также он понимает, что прежней народной любви у него уже не будет на родине. Максима съедают эти мысли, и он принял давно для себя решение остаться за границей. Также я вижу, что Галкин не живет с Пугачевой полноценной семьей.
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В принципе, за рубежом у него все будет нормально, но взлета карьеры как в России я особо не вижу. Все, что можно будет продать из недвижимости, Галкин* будет продавать. Сколько дадут - за столько и отдаст», - заявила Кажетта Teleprogramma.pro.
Напомним, Галкин* и Пугачева перевезли детей за границу. Теперь они будут вынуждены учиться на чужбине.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.