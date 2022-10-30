Скоро все закончится: астролог Василиса Володина предсказала важные события ноября

Астролог Василиса Володина, по традиции, в конце каждого месяца делает прогноз на новый. Специалист объявила, что ноябрь начнется с напряженных событий, которые к концу месяца могут обернутся чем-то хорошим.

«Ноябрь открывает свои двери важным событиям, которые будут переживаться как напряжение в 10 000 вольт в начале месяца, но при этом могут устроить каждому личный праздник в последних его числах (хотя бы и со слезами на глазах)», - написала в телеграм-канале Василиса Володина.

Она сделала предупреждения тем знакам зодиака, которым стоит быть особенно осторожными.

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