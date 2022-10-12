Тамара Глоба назвала самое тяжелое время года в новом 2023 году, которое нужно пережить

Тамара Глоба в свежем прогнозе назвала самое тяжелое время года в новом 2023 году. Астролог посоветовала не расслабляться тем, кто ждет перемен. Ссоры, конфликты, пандемия, череда серьезных испытаний — цивилизованному миру будет непросто.

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Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, наиболее сложным периодом в тройке лет, которая сейчас идет (2021, 2022 и 2023) станет год, который вот-вот наступит.

Положительные перемены стоит ждать только через 2–2,5 года. Только тогда все немного устаканится и придет в норму.

А если говорить о самом тяжелом периоде 2023-го, то речь идет, как считает астролог, о таких сезонах, как весна и осень будущего года. В это время будет особенно сложно с переездами, путешествиями, так как многие страны могут закрыть границы.

Еще одно важное дополнение, которое относится уже к 2024 году. В этот период еще останутся некоторые ограничения, касающиеся поездок, однако во второй половине года, как говорит астролог, все будет по-другому.

По материалам Grazia.