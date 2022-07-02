Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля для всех знаков зодиака

Неделя обещает быть не то чтобы скучной, но очень предсказуемой и спокойной. Кому-то, конечно, это не понравится, а для кого-то этот период станет отличной возможностью «войти в тихую гавань после бури». Каждый заслуживает того, чтобы жизнь хотя бы иногда шла намеченному пути, без бесконечных импровизаций. Рисковать на этой неделе не стоит, сорить деньгами и упражняться в остроумии – тоже. Проведите эту неделю максимально размеренно, и, как говорится, будет вам счастье.

Как правильнее провести эту неделю каждому из знаков Зодиака – посоветует Teleprogramma.pro.

Рак

Если чье-то мнение отличается от вашего, это еще не значит, что оно неправильное. Прислушайтесь к нему. Возможно, на вас снизойдет озарение, и вы поймете, как разрешить давнюю проблему.

Любовь

Начало недели подходит для знакомств и разговоров по душам. В среду найдите совместное занятие, а в четверг и пятницу остерегайтесь ссор. Конец недели хорош для романтики и интима.

Финансы

Если вы хотите найти новый источник дохода или чтобы вам повысили зарплату – займитесь этим вопросом сейчас. Главное – весомая и внятная аргументация.

Здоровье

Делать по сотне дел в день, конечно, хорошо, но здоровье у вас одно, поберегите его. Особенно в среду и в четверг. Соблюдайте режим труда и отдыха.

Овен

С понедельника по четверг нужно заниматься коллективной деятельностью, работать в команде, при этом не начиная ничего нового по собственной инициативе. Пятница – день конфликтов, но даже если очень захочется поскандалить, постарайтесь избежать ссор, оно того не стоит. Выходные – время для любимых людей и уединенного отдыха на природе.

Телец

Работы у Тельцов будет столько, что хватило бы на троих. Вам нужно из всей этой огромной «кучи» вытащить самые важные и приоритетные дела и заниматься только ими. Так вы сумеете со всем справиться и не подорвать здоровье. Выходные – полностью ваши дни. Восстанавливайте силы и занимайтесь тем, что по душе.

Близнецы

Проведите неделю под девизом «меньше слов – больше дела». Первые два дня особенно важно держать язык за зубами, не лезть в сплетни и ни в коем случае не выдавать чужих тайн. На вас навалится рутина, и даже если вам противно, за вас все равно этого никто не сделает. Если вы ее победите, в выходные сможете с чистой совестью расслабиться.

Лев

С понедельника по среду у вас время саморекламы. Обойдитесь без ложной скромности и покажите, насколько вы важны и незаменимы, насколько вы ценный партнер и сотрудник. Четверг и пятница – дни накаленной атмосферы, вас так и будет подмывать с кем-то поругаться. Не нужно, это чревато неприятностями. Выходные отведите под планирование.

Дева

С начала недели и до четверга включительно у Дев – время активности, большого количества общения и ударного труда. Поверьте, вы можете добиться внушительных результатов. Пятница и суббота – неудачные дни для новых начинаний и траты денег. В воскресенье перед вашим внутренним взором откроются новые горизонты.

Весы

С понедельника по четверг Весам предстоит основательно потрудиться, чтобы успеть все и сразу. Коллективные задачи, самостоятельная работа, рутина, возвращение старых дел и выполнение текущих, – и это все вам. Держитесь, у вас получится. В выходные можете вознаградить себя небольшим шопингом, только не перестарайтесь.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе озадачатся делами, которые их последнее время мало заботили. Это все, что связано с домашними хлопотами, бытом, уютом, интерьером, а возможно, даже дизайном и небольшим ремонтом. Сами не заметите, как втянетесь и войдете во вкус, успешно занимаясь тем, что раньше вас так раздражало.

Стрелец

Стрельцы привыкли лететь на всех парах, добиваясь успеха скоростью и напором. Но увы, не в этот раз. Вам покажется, что вы словно Сизиф – тащите камни в гору, а они катятся обратно. Не бросайте дела на полдороги, скоро этот период закончится, и вы увидите, что ваш труд не был «сизифовым». Выходные хорошо подходят для личной жизни.

Козерог

Козерогам на этой неделе стоит поменьше болтать. Не рассказывайте окружающим ни о планах своих, ни о мыслях. Рядом есть нечистые на руку ребята, пусть подслушивают кого-нибудь другого. Возможно, на многие вещи вы посмотрите совсем другими глазами. Суббота и воскресенье хороши для активного отдыха – и здоровье укрепите, и настроение поднимете.

Водолей

Неделя начнется очень бурно – вам предстоит очень, очень много общаться, встречаться с людьми, заключать договоры, заводить полезные связи. Во второй половине недели вы поймете, что подустали. В этот момент можно будет притормозить, успокоиться и навести в делах порядок. А ближе к финалу недели – отдыхайте, вы заслужили.

Рыбы

Рыбы будут раздражены – дела идут в разы медленнее, чем вам бы того хотелось. И здесь два важных момента. Первый: не срывайтесь на окружающих, они ни в чем не виноваты. Второй: соберитесь и займитесь рутинными задачами, чем больше вы их сможете сделать в начале недели, тем больше времени освободится на приятные дела в выходные.

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