Гороскоп на неделю с 15 по 21 августа для всех знаков зодиака

Неделя хороша для разрешения личных вопросов, но при этом очень важно не вступать в открытые конфликты, а справляться с разногласиями мирным путем. Что касается кредитов и незапланированных покупок, нас так и будет подмывать во что-то такое влезть. Надо держаться и не идти на поводу у «низменных страстей». Зато можно искать подработку, новое место работы, повышать квалификацию. Эти дела пойдут весьма успешно.

Чем конкретно лучше заниматься на этой неделе каждому из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Лев

Львы в ударе. Вы будете успешны в той сфере, которая на данный момент занимает вас больше всего. Не стесняйтесь пускать в ход свое обаяние, чтобы добиться желаемых результатов.

Любовь

Если ваш партнер не проявляет инициативы, берите дело в свои руки. Организуйте свидания, романтические прогулки, изобретайте неожиданные способы порадовать свою половинку. И вам воздастся.

Финансы

Не стоит слушать критиков, которые говорят, что у вас ничего не получится, если вы знаете, что успех придет. Доверяйте интуиции и действуйте.

Здоровье

В стремительном водовороте событий, который вас подхватил, не забывайте уделять время лично себе и позволять хотя бы короткие передышки.

Овен

Первая половина недели как нельзя лучше подходит для ударного труда, карьерного роста и увеличения доходов. Бросьте на это дело всю кипучую энергию. А уже с четверга сбавляйте темп и больше отдыхайте. Вам нужно набраться сил, ведь впереди много свершений.

Телец

Благоприятное время, чтобы строить долгосрочные планы. Впрочем, приступить к реализации каких-то идей можно уже сегодня, так что не откладывайте их в долгий ящик. Вторая половина недели поставит во главу угла личную жизнь. Воздержитесь от широких жестов и громких слов – сначала удостоверьтесь, что оно того стоит.

Близнецы

Если вы до этого момента вкладывали свои силы и ресурсы в какое-то дело, сейчас вы увидите, какие плоды оно приносит. И не распространяйтесь о своих успехах, особенно важно держать язык за зубами начиная со среды. Не привлекайте внимания завистников. Как говорится, счастье любит тишину.

Рак

Раков полностью поглотит какой-то финансовый вопрос. Это очень удачный период, чтобы разрешить множество проблем в этой сфере, поэтому не расслабляйтесь и не стесняйтесь говорить о своих достоинствах и профессионализме. В выходные можете полюбоваться результатами и со спокойной душой отдохнуть.

Дева

Девиз Дев на этой неделе: «Везет тому, кто сам везет». Ваш успех в ваших руках. В начале недели стоит полностью посвятить себя достижению давно поставленной цели. Где-то неплохо бы попробовать новые способы, а в чем-то лучше действовать по четко составленному плану. Воскресенье – день отдыха и покоя.

Весы

Весам на этой неделе придется заняться закалкой характера. Будут возникать ситуации, в которых вы можете повести себя неразумно: спустить все деньги на не особо нужную вещь, уйти, громко хлопнув дверью, уволиться с работы. Как вы догадываетесь, делать этого не нужно. Идите к цели постепенно, готовя почву для каждого последующего шага.

Скорпион

С одной стороны, работать в команде эффективно и весело. С другой – хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам. На этой неделе для Скорпионов действует именно второй принцип. Работая самостоятельно, вы не будете зависеть от других людей, которые сейчас могут подводить, срывать дедлайны и т. д. И сможете достичь отличных результатов.

Стрелец

У Стрельцов неделя обучения такой вещи как здоровый эгоизм. Это не значит, что вас не должны волновать окружающие, но это значит, что вам пора понять: личные границы – это нормально. Как только вы поймете, что можете согнать всяких прихлебателей с вашей шеи, у вас, можно сказать, начнется новая жизнь.