Василиса Володина назвала знаки зодиака, которым надо насторожиться до 28 мая

Бывший астролог популярного шоу «Давай поженимся!» Василиса Володина объявила, что Венера до 28 мая вошла в знак Овна. И это событие, по ее словам, повлияет на три знака зодиака — Овнов, Тельцов и Весов.

«Также изменения коснутся женщин, чей интерес к противоположному полу и собственной внешности пока не угас. А также тех, чья профессия – делать мир вокруг краше, эстетичнее и гармоничнее», — пишет Василиса в соцсетях.

Овнам Володина посоветовала заняться внешностью, но помнить про умеренность.

Весам — уделить максимальное внимание партнеру, если он есть. Или поиску такового, если его пока нет.

Тельцам — взять тайм-аут от светской жизни и активно приготовиться к будущим свершениям.

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