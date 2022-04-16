«Кошелек или жизнь»: почему Василиса Володина уволилась из шоу «Давай поженимся!»

Телеведущая была астрологом на проекте на протяжении десяти лет.

Известная телеведущая Василиса Володина осталась без работы на Первом канале в пандемийный 2020 год. Она пыталась отстоять свое желание сниматься в «Давай поженимся!» дистанционно, потому что хотела обезопасить себя от коронавируса. Ей не пошли навстречу, отказав в таком формате работы. И она написала заявление на увольнение.

Володина объяснила это тем, что предчувствовала собственные риски. И позже убедилась, что была права. Оказалось, что болезнь подкралась совсем близко. Как это было, она рассказывала сайту «СтарХит».

«Мы гримерку делим с Александром Васильевым, который сразу после съемок уехал в Коммунарку. Он болел вместе с Бабкиной. Теперь вижу, где был этот риск. Потому что после Александра в гримерку должна была заехать я. Болезнь, словно приперла к углу и сказала: «Кошелек или жизнь?» Я выбрала жизнь, а кто-то — кошелек», — объясняла свое увольнение Володина.

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