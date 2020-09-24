«Брак надолго, но не навсегда»: экстрасенс о будущем Натальи Водяновой и Антуана Арно

Модель вышла замуж на миллиардера. Что же будет дальше?

Супермодель Наталья Водянова вышла замуж за своего возлюбленного — миллиардера Антуана Арно. Молодожены планировали свадьбу на начало июня, однако из-за коронавируса торжество пришлось отложить.

Водянова и Арно уже вместе 10 лет. Наталья даже родила богачу двух сыновей. При этом у модели есть еще трое детей от брака с английским аристократом Джастином Портманом.

Мы решили узнать у экстрасенса Марианны Абравитовой – насколько долго может продлиться брак Натальи Водяновой. Ответ нас удивил. Впрочем, подробнее в нашем видео.