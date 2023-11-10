Эксперт рассказал, почему не стоит покупать одежду в «черную пятницу»

Ноябрь в разгаре, а это значит, что приближаются дни распродаж. Сначала в российских магазинах и маркетплейсах стартует акция «11.11», затем марафон скидок подхватит знаменитая «черная пятница».

Но стоит ли раскрывать в этот день свои кошельки? Teleprogramma.pro узнала об этом у эксперта в психологии потребителей, маркетолога Арсена Даллакяна.

По мнению специалиста, в периоды распродаж действительно можно совершить выгодную покупку. Но только если дело касается техники.