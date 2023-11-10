Эксперт рассказал, почему не стоит покупать одежду в «черную пятницу»

Фото: Global Look Press

Teleprogramma.pro выяснила у эксперта, что лучше не покупать во время акций и скидок, чтобы сэкономить.

Ноябрь в разгаре, а это значит, что приближаются дни распродаж. Сначала в российских магазинах и маркетплейсах стартует акция «11.11», затем марафон скидок подхватит знаменитая «черная пятница».

Но стоит ли раскрывать в этот день свои кошельки? Teleprogramma.pro узнала об этом у эксперта в психологии потребителей, маркетолога Арсена Даллакяна.

По мнению специалиста, в периоды распродаж действительно можно совершить выгодную покупку. Но только если дело касается техники.

Фото: Global Look Press

«В «черную пятницу» надо брать технику, так как она дорожает и зависит от курса валюты».

Эксперт не рекомендует покупать одежду, так как в этом сегменте распродажи случаются достаточно часто. Бывает и так: изначальную цену специально завышают, чтобы потом участвовать в скидочных акциях.

«Сейчас с помощью маркетплейсов можно мониторить среднюю цену товара за год и понимать, завысил ли продавец ее перед стартом распродаж, чтобы показать фейковую скидку».

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Фото: Global Look Press

Арсен Даллакян рекомендует покупателям подойти с умом к приобретению очередного товара и вспомнить курс школьной математики.

«Не ведитесь на размер скидки, помните старую среднерыночную цену и считайте разницу сами».

Если вы давно хотели что-то купить, но ждали распродажу, то стоит заранее следить за стоимостью товара. Самая низкая цена может быть и за неделю до акции и после, если товара осталось незапланированно много.

Фото: Global Look Press

В «черную пятницу» недобросовестные продавцы могут реализовывать залежавшийся товар или вещи с браком. Будьте внимательны, осмотрите все детали прежде, чем отдавать свои деньги.

«Не покупайте по акции, типа 3+1, зачем вам лишние экземпляры», — рекомендует эксперт.

Выгода такой покупки под сомнением, потому что ни один продавец не станет отдавать что-то даром. Но, если подходить к покупке разумно, можно отлично сэкономить.

Кстати, в России практически любую большую распродажу называют «черной пятницей». Покупатели со всего мира в первые минуты скидок тратят десятки миллиардов долларов.

«Черная пятница» в нашей стране проводится с 2013 года. Тогда в акции поучаствовали около 80 компаний.

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