Какие продукты подорожают к Новому году, и когда выгоднее покупать красную икру – советы эксперта

Многие уже сейчас начинают готовиться к Новому году: покупают не только подарки близким, но и продукты для праздничного стола. Выгодно ли это? Или лучше отложить шопинг до декабря? Экономист Денис Ракша рассказал, что произойдет с ценами на продукты в преддверии Нового года.

- Денис Григорьевич, стоит ли нам ожидать очередного подорожания продуктов питания? Или, может быть, нас ждут скидки – в честь праздника?

- Скидки зависят от политики торговых сетей, а не от производителей. Не исключено, что по каким-то товарным позициям произойдет рост цен. В то же время на некоторые продукты цены, вполне вероятно, будут снижаться – например, на мясо птицы и куриные яйца. Есть так называемый социально значимый товар – хлеб, сахар, макаронные изделия, молоко и так далее.

В каждой торговой сети должно быть определенное количество этих продуктов по низким ценам. Но рядом может продаваться такое же молоко от того же производителя – только под другим названием и по более высокой цене. Так что понижение цен на одну продукцию будет компенсироваться повышением цен на другие товары.

Часто изменение цены на один и тот же продуктовый товар – инициатива торговой сети, не имеющая никакого отношения к производителю. Несомненно, цены будут расти на импортные товары. Или такие, в которых присутствуют компоненты импортного производства.

- Если исходить из опыта прошлых лет – на какие продукты обычно повышаются цены перед новогодними праздниками? И какой период - самый выгодный для покупателей?

- Обязательно повышается стоимость деликатесов вроде копченой колбасы, шоколадных конфет, красной икры. Потому что и производители, и продавцы надеются – покупатели приобретут продукты для праздничного стола по любой цене. Возлагаются большие надежды на предпраздничный шопинг, во время которого люди частенько выходят за рамки своего бюджета, «теряя голову» от праздничной атмосферы и изобилия.

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Но чуть позднее, перед самым праздником, в торговых сетях можно «поймать» скидки и промоакции – если дорогие деликатесные продукты все еще не распроданы.

Однако самое интересное происходит позднее, после праздника. Руководство торговых сетей, оставшись с красной икрой на руках и понимая, что в ближайшие три месяца никто ее не купит, может установить по-настоящему серьезные скидки. Вот тут-то ее и нужно брать! А сейчас, за два месяца до Нового года, во всех магазинах будут только повышать цены, чтобы успеть заработать.

