Падение доллара неизбежно — до какой отметки дойдет курс валют в ноябре: заявление эксперта

Профессор Высшей школы экономики, член наблюдательного совета московской биржи Олег Вьюгин рассказал, как изменится курс доллара после введения механизма обязательной продажи иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами.

— Олег Вячеславович, курс доллара начал потихоньку снижаться. По каким причинам это происходит? Значит ли это, что в скором времени нас ждет укрепившийся рубль?

— Причина здесь, скорее, психологическая. Она связана с выходом указа Президента РФ о том, что более 40 крупнейших российских компаний-экспортеров должны по определенным правилам продавать валютную выручку на внутреннем рынке. Имеется в виду валюта твердая. Пока они еще не начали продавать, но психологически рынок уже отреагировал движением доллара вниз.

— Сохранится эта тенденция в ближайшем будущем?

— Вопрос открытый. Наверное, какие-то шансы есть. Проблема в том, что более половины выручки от российского экспорта сегодня — не доллары и не евро, а рубли и другие «мягкие» валюты.

А спрос на импорт все-таки предъявляется в основном в виде спроса на твердую валюту — доллары и евро. И вот этот перекос на первый взгляд незаметен. В платежном балансе все красиво, но он существует. Будет ли шанс закрыть этот перекос с помощью обязательной продажи — вопрос, повторяю, пока открытый.

— Можете ли вы спрогнозировать, до какой отметки рубль дойдет в ноябре?

— Нет, конечно, вряд ли я или кто-то другой сможет сделать подобные прогнозы. Я скорее присоединяюсь к мнению специалистов, которые считают, что курс рубля по отношению к доллару достигнет уровня 95–100 рублей за доллар.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, которую получает ряд российских экспортеров по внешнеторговым договорам. Решение было принято для стабилизации курса рубля. По мнению экспертов, этой меры может оказаться достаточно для того, чтобы укрепить российскую национальную валюту.

