Что подорожает с 1 сентября: гречка, подсолнечное масло и не только — заявление аналитика

Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал о механизме повышения цен и о том, какие товары могут подорожать в первую очередь.

— Михаил Кимович, какие продукты и другие товары подорожают в сентябре? Возможно, имеет смысл срочно что-то закупить?

— Цены повысятся на все! Так не бывает, чтобы одни товары становились дороже, а другие нет. Дорожает все. Вопрос только в том, на что цены взлетят быстрее, а на что — медленнее. Быстрее всего дорожают те товары, которые пользуются повседневным спросом и которые нечем заменить, — гречка, подсолнечное масло и прочее.

— Почему так происходит?

— Поскольку рубль ослабевает по отношению к доллару, повышается цена по сравнению с предыдущим периодом.

— Повышение цен как-то контролируется?

— Вопросами регулирования цен занимается антимонопольная служба. Она проводит исследования — на какие товары повышены цены и насколько обосновано их повышение. Антимонопольная служба должна пресекать случаи необоснованного завышения цен.

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Напомним, с 1 сентября ожидается значительный рост цен на ряд продуктов и напитков. Например, производители чая и кофе предупредили: повысилась себестоимость импортного сырья, а значит, на 6–9% возрастет и отпускная цена напитков. По этой же причине на 10% дороже станет шоколад, на 25% — зефир и печенье.

Рост цен на куриное мясо ожидается на 11,5%, взлетят цены и на мясные продукты — сосиски, сардельки, колбасы и прочее. В связи с проблемами поставок импортных морепродуктов и риса роллы и суши станут более недоступными для наших потребителей — цены на них вырастут на 25%. И это лишь малая часть товаров и услуг, которых коснется повышение цен.