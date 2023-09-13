«Сильный рубль выгоден всем»: экономист раскрыл, сколько будет стоить доллар уже этой осенью

За последние месяцы курс рубля значительно ослабел по отношению к доллару и другим валютам. Конечно, это очень тревожит россиян: ведь ослабление рубля ведет к разгону инфляции, а значит, доходы населения будут заметно падать. Что будет происходить с рублем дальше — нам рассказал экономист Александр Разуваев.

— Александр Юрьевич, каким будет курс рубля по отношению к доллару этой осенью?

— Ближе к Новому году рубль станет дороже, укрепит свои позиции.

— Вы можете назвать конкретные цифры — на сколько именно рубль станет увереннее к Новому году?

— Я вполне допускаю не только возможность укрепления национальной валюты до уровня 85 рублей за доллар, но и не исключаю более смелого варианта — 75 рублей за доллар. Посмотрим.

— А сможет ли рубль достичь прежних позиций, которые были в «доковидную» эпоху — когда доллар стоил 70 рублей и меньше?

— Все зависит от ключевой ставки ЦБ. Я считаю, она достигнет 14% на конец года, некоторые экономисты называют другие показатели — 15%.

— От чего это зависит?

— Там много факторов, включая геополитику, ситуацию с бюджетом… Но я не считаю, что это плохо. Я солидарен с теми экспертами, которые считают: к следующему году нам нужен сильный рубль, потому что сильный рубль выгоден всем.

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По мнению экспертов, уже к концу сентября курс доллара может упасть до 93 рублей. Кажется, пик ослабления рубля пройден, и теперь можно выдохнуть: все не так страшно, как казалось.

