Какие товары станут дешевле, а какие подорожают: эксперт рассказал, что нужно покупать прямо сейчас – потом будет поздно!

Мы все давно привыкли к тому, что и продукты, и другие товары имеют свойство становиться все дороже с каждым годом. Однако на некоторые товары все же можно ожидать снижения цен, успокоил нас аналитик Михаил Беляев.

- Михаил Кимович, расскажите, что в скором времени может стать дешевле на прилавках магазинов?

- Для снижения цен на основные товары никаких предпосылок нет. Конечную цену выставляют торговцы. А они нацелены только на повышение цен. В крайнем случае они идут на какие-то незначительные скидки. Ожидать массового снижения цен не стоит.

- Неужели никакого просвета?

- Возможно, незначительно подешевеют товары, относящиеся к бытовой технике и электронике. Потому что, во-первых, они морально устаревают, и на рынок постоянно выбрасываются новые модели. Во-вторых, цены на них и так сильно подняли в прошлом году – на волне опасений, что прекратятся поставки из-за рубежа, так что теперь эти цены вполне могут снижаться. Ведь опасения не подтвердились: наладили параллельный импорт, нашли варианты. Может быть, немного подешевеет сезонная одежда – настал период летних скидок на зимнюю одежду. Но это нельзя назвать тотальным снижением цен.

- Получается, что подешеветь не может почти ничего, а подорожать – все?

- Именно так. Мы не берем во внимание разовые скидки для покупателей. Может быть, цены будут повышаться не так стремительно, как в прошлом году, – но будут.

- Какие могут быть скачки цен с учетом инфляции?

- Я думаю, до конца года инфляция разгонится и достигнет 5-7 процентов. Простые люди обращают внимание, прежде всего, на продукты питания, бензин, ЖКХ, - все это войдет в список подорожавших товаров и услуг.

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Будем надеяться, что резкого скачка цен все же не произойдет, и что стоимость базового набора продуктов и других товаров останется примерно на прежнем уровне.

