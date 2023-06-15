Будут ли дешеветь смартфоны, планшеты и автомобили: прогноз аналитика

Российским потребителям обещают, что уже этим летом снизятся цены на смартфоны, компьютеры и ноутбуки, а также на подержанные автомобили. Кроме того, прогнозируют снижение стоимости некоторых продуктов. Неужели нас действительно ждут доступные ноутбуки и автомобили? Об этом мы расспросили экономиста-аналитика Татьяну Тарасову.

- Татьяна, стоит ли рассчитывать на заметное снижение цен в ближайшее время? Каких товаров это коснется?

- Прогноз снижения стоимости электроники был озвучен маркетологами еще в начале весны - и действительно, тенденция сохраняется. Постепенно цены на смартфоны, ноутбуки, планшетные компьютеры падают. Связано это с двумя основными факторами. Первый - продавцы в феврале-марте прошлого года взвинтили цены так высоко, что спрос на электронику упал. Это объяснимо, ведь телефон - не хлеб, без которого не прожить.

- Да, это не предмет первой необходимости…

- Тем более, в последние годы люди покупали телефоны не потому, что старый сломался, а потому что хотелось приобрести более современную модель. Согласитесь, когда денег в семье становится меньше, от обновления телефона можно отказаться, что потребитель и сделал, заставив продавца скорректировать ценовую политику. Второй фактор - постоянный выпуск новых моделей, который приводит к снижению цен на старые. Это перманентный процесс, не новый.