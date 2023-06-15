Будут ли дешеветь смартфоны, планшеты и автомобили: прогноз аналитика

Российским потребителям обещают, что уже этим летом снизятся цены на смартфоны, компьютеры и ноутбуки, а также на подержанные автомобили. Кроме того, прогнозируют снижение стоимости некоторых продуктов. Неужели нас действительно ждут доступные ноутбуки и автомобили? Об этом мы расспросили экономиста-аналитика Татьяну Тарасову.
- Татьяна, стоит ли рассчитывать на заметное снижение цен в ближайшее время? Каких товаров это коснется?
- Прогноз снижения стоимости электроники был озвучен маркетологами еще в начале весны - и действительно, тенденция сохраняется. Постепенно цены на смартфоны, ноутбуки, планшетные компьютеры падают. Связано это с двумя основными факторами. Первый - продавцы в феврале-марте прошлого года взвинтили цены так высоко, что спрос на электронику упал. Это объяснимо, ведь телефон - не хлеб, без которого не прожить.
- Да, это не предмет первой необходимости…
- Тем более, в последние годы люди покупали телефоны не потому, что старый сломался, а потому что хотелось приобрести более современную модель. Согласитесь, когда денег в семье становится меньше, от обновления телефона можно отказаться, что потребитель и сделал, заставив продавца скорректировать ценовую политику. Второй фактор - постоянный выпуск новых моделей, который приводит к снижению цен на старые. Это перманентный процесс, не новый.
Фото: Global Look Press
- А что вы можете сказать относительно автомобилей б/у? Они тоже станут дешевле и доступнее?
- Что касается удешевления подержанных автомобилей, то здесь не все так однозначно. Они тоже сильно взлетели в цене в конце февраля - начале марта 2022 года, но, если ввоз техники, пусть и окольными путями, продолжается, и в достаточном объеме, то ввоз автомобилей значительно ограничен.
На этом фоне - на фоне опустевшего рынка - значительно взвинтили цены те продавцы, кто остался. Это российские и китайские бренды. Есть ли перспективы для снижения стоимости европейских и американских подержанных автомобилей? Я их не вижу. Как минимум, потому что подержанные авто - еще и источник дефицитных запчастей.
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Тем более, что подержанные авто продают чаще всего люди, а не компании. Человек продает старое, чтобы купить новое. Сильно снижать цену он не будет, так как это себе в убыток. Лучше продавать машину полгода, чем скинуть 200-300 тысяч.
Фото: Global Look Press
- Давайте теперь разберемся, что происходит на рынке продуктов питания.
- На юге России в теплицах уже поспевают местные овощи - огурцы, помидоры, редиска. Это дало толчок для снижения цены в сравнении с импортными продуктами. Совсем скоро появятся овощи с открытого грунта, что приведет к еще большему снижению цен. Местная клубника тоже значительно дешевле египетской, как и зелень, – фактически в два раза. К концу лета мы ожидаем снижение стоимости на картошку, лук, морковь, свеклу, тыквы. Это связано с сезонностью.