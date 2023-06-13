«Это как в индийской пословице…»: каким будет курс доллара в июле

- А вот американские СМИ пишут, что их экономика чуть ли не трещит по швам. Это каким-то образом повлияет на курс доллара?

- Ну какой: «Трещит по швам»? Американская экономика настолько эффективная, огромная, здоровая, что их внутренние неурядицы с инфляцией 5% на общем фоне не так заметны. Что касается предполагаемого дефолта, то представители Конгресса уже приняли решение об увеличении госдолга. Возможно, это один из последних шансов. Но, по крайней мере, на этот год такое решение есть.

И потом, американская экономика обладает очень высокой динамичностью и адаптивностью. А по поводу разговоров о том, что у Америки все плохо…Там же между собой конкурируют разные партии, и каждый преследует свою собственную задачу.

Те газеты, которые за Трампа, будут говорить, что при Байдене все пущено под откос. Байденовские СМИ напишут: «Конечно, проблемы есть, но мы их успешно преодолеваем».

Это как в той индийской пословице, когда несколько мудрецов с завязанными глазами изучают слона. И кто-то считает, что он круглый, тот, кто схватился за ногу, полагает, что это стул, кому достался хобот, чувствует , что объект мягкий и гибкий, схватившиеся за хвост говорят о веревке с кисточкой.

Все эти газеты сильно политизированы. Но если смотреть с объективной точки зрения, то, конечно, как и у каждой экономики, проблемы у США есть. И проблемы достаточно серьезные, но до катастрофы пока далековато.

Востребованность валюты зависит от того, какой поток товаров она обслуживает. А 18% мирового производства – это пока американское, 20% мировой торговли – тоже. В расчетах глобальной финансовой сферы все еще присутствует доллар. Так что пока его рано списывать со счетов.