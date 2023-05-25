«Может ждать кризис похлеще 2008-го»: что будет с долларом в случае возможного дефолта США

Если Белый дом и Конгресс США не успеют согласовать сумму госдолга, страна может пережить дефолт уже с 1 июня. Об этом сообщила министр финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен. Также она отметила, что в этом случае статус США, как мирового лидера, пошатнется.
Если в начале мая, когда только начались дебаты между партиями республиканцев и демократов о верхней планке государственного долга, они вообще не хотели слышать друг друга, то теперь наметились первые подвижки для диалога.
Так, спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти заявил, что недавние переговоры по потолку госдолга США с президентом Джо Байденом (представляющим Демократическую партию), оказались продуктивными, но соглашение пока не достигнуто.
Как возможный дефолт может повлиять на курс доллара по отношению к рублю? И какова возможность, что он все же произойдет? Как такой финансовый стресс-фактор в целом повлияет на экономику России?
Об этом Teleprogramma.pro рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Михаил Беляев в студии канала ОТР
— Михаил Кимович, если прогнозируемый дефолт в США все же грянет, что случится с долларом?
— Прямой связи между госдолгом, долларом и дефолтом нет, потому что курс валюты определяется общим состоянием экономики как таковой: ее эффективностью, темпами роста, продолжением торговых отношений с другими странами, востребованностью доллара в разных государствах.
Поскольку иной международной расчетной валюты нет, а юань пока не может ее заместить, устойчивость доллара определяют именно эти факторы.
Если дефолт все же произойдет, это, конечно, повлияет на курс американской валюты.
Когда в начале мая только начались эти дебаты о госдолге, доллар достаточно серьезно просел вниз, но потом быстро восстановился по отношению к рублю. И сейчас равняется 80 рублям.
Понимаете, деньги, о которых спорят республиканцы и демократы, лежат на одной полочке, а валютный курс — на другой. Они связаны между собой, но прямого влияния не существует, как это может показаться рядовому россиянину. Хотя, конечно, такой фактор, как предполагаемый дефолт, доллар не укрепляет.
— А вы полагаете, он случится?
— Давайте начнем с определения. Если говорить простыми словами, дефолт – это невозможность выплаты своих обязательств по каким-то долговым бумагам. Американский долг — это не какая-то аморфная сумма, он состоит из отдельных пакетов ценных бумаг. Они разнотипные: казначейские обязательства, расписки и так далее.
И когда объявляется дефолт, это значит, что по каким-то определенным пакетам будет происходить или погашение этих бумаг в нужный срок, или же выплаты процентов по уже действующим бумагам.
Американский долг наткнулся на лимит, который был достигнут еще в январе. И возникает вопрос, что нужно разрешить американским властям произвести новые заимствования. То есть выпустить новые бумаги, получить новые деньги, часть этих денег пустить на выполнение своих обязательств перед прежними владельцами ценных бумаг, а часть направить в бюджет для выполнения разных программ.
Если Америка отказывается повысить эту планку, это значит, что она не в состоянии выполнить свои долговые обязательства. Что я имею в виду?
Эти бумаги находятся на руках определенных компаний, в определенных банках, у частных лиц, даже у определенных стран. Они рассчитывают на получение этих денег и будут использовать их в дальнейшей хозяйственной деятельности.
Если же банки или корпорации не получат эти средства, то окажутся в сложном финансовом положении. Для каких-то компаний, у которых есть небольшие пакеты и в финансовом плане они достаточно устойчивые, это произойдет бесследно, а для других — нет.
В особенно сложное положение, во-первых, попадут банки, потому что они сами держатели бумаг такого рода. Во-вторых, их клиенты — это компании, у которых тоже есть ценные бумаги.
А если эти бумаги использовались как залог кредитования, а это случается довольно часто, то при объявлении дефолта нужно будет пересмотреть качество залога. Под него нужно будет создать дополнительные резервы, что является лишней нагрузкой на финансовую составляющую банка, вот поэтому я и говорил про сложное положение.
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Михаил Беляев в студии канала ОТР
— Что может ждать американскую экономику при самом неблагоприятном исходе? Американские власти вообще намекали, что существует риск очередного мирового финансового кризиса...
— Она будет переживать трудные финансовые времена. А поскольку с американским хозяйством связаны многие страны и компании, то это самым негативным образом отразится и на них.
Причем может наступить более серьезный кризис, чем кризис 2008 года, поскольку там речь шла только о финансовой сфере, а здесь уже будут затрагиваться реальные секторы экономики, производственный аппарат. То есть это более глубокое отрицательное воздействие на американскую экономику со всеми негативными последствиями для остальных стран.
Поэтому я предполагаю, что поскольку до 1 июня осталось не так много времени, то в конечном итоге республиканцы пойдут на соглашение с демократами.
Тем более мы уже видим отдельные компромиссные эпизоды по поводу сокращения бюджетных расходов, чтобы поменьше заимствовать, возможно, повышения налогов, чтобы получить дополнительный источник для бюджета. Во всяком случае какие-то подвижки уже есть.
Если еще две недели назад между партиями существовало четкое разделение, то сейчас республиканцы понимают, чем это все грозит экономике США. В их объяснениях, что расходы все-таки нужно сократить, чтобы не было таких больших заимствований, все-таки есть рациональное зерно.
Нельзя заимствовать безоглядно и безудержно, как это предполагают демократы. На этом они и играют.
А вообще, этот спор происходит в предвыборный период, когда партийцы стремятся не сколько получить очки для себя, сколько поставить в невыгодное положение противника.
Но поскольку те и другие понимают, что при самом пессимистичном прогнозе им будет не до выборов, им нужно найти компромисс. И его можно будет обратить в свою пользу, а уже потом думать, как обыграть все в информационном поле.
Тем более у Джо Байдена есть козырь — 14-я поправка к Конституции, пункт четвертый, который говорит, что надежность американского долга никогда не должна вызывать вопросов. Мол, мы не можем нарушать заповедь этой поправки.
Иначе это будет сомнительное отношение к долгу, а этого мы уже допустить не можем. Это уже антиконституционные действия.
Поэтому поправка дает право президенту в единоличном порядке без одобрения Конгресса повысить верхнюю планку госдолга.
К тому же Америка всегда считалась первоклассным заемщиком, поэтому ее бумаги покупались безоглядно. Центральные банки приобретали их для формирования золотовалютных резервов.
А если же на бумагах будет лежать дефолтное пятно, то разместить за рубежом этот долг будет не так легко, а если и получится сделать это, то под другие проценты.
Если раньше Америка достаточно легко накручивала сумму госдолга, то теперь возникнут трудности.
Сейчас обсуждение дефолта пока лежит в предположительной, гипотетической плоскости, но поскольку представители власти США понимают все потенциальные угрозы, я думаю, что он не состоится.