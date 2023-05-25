«Может ждать кризис похлеще 2008-го»: что будет с долларом в случае возможного дефолта США

— А вы полагаете, он случится?

— Давайте начнем с определения. Если говорить простыми словами, дефолт – это невозможность выплаты своих обязательств по каким-то долговым бумагам. Американский долг — это не какая-то аморфная сумма, он состоит из отдельных пакетов ценных бумаг. Они разнотипные: казначейские обязательства, расписки и так далее.

И когда объявляется дефолт, это значит, что по каким-то определенным пакетам будет происходить или погашение этих бумаг в нужный срок, или же выплаты процентов по уже действующим бумагам.

Американский долг наткнулся на лимит, который был достигнут еще в январе. И возникает вопрос, что нужно разрешить американским властям произвести новые заимствования. То есть выпустить новые бумаги, получить новые деньги, часть этих денег пустить на выполнение своих обязательств перед прежними владельцами ценных бумаг, а часть направить в бюджет для выполнения разных программ.

Если Америка отказывается повысить эту планку, это значит, что она не в состоянии выполнить свои долговые обязательства. Что я имею в виду?

Эти бумаги находятся на руках определенных компаний, в определенных банках, у частных лиц, даже у определенных стран. Они рассчитывают на получение этих денег и будут использовать их в дальнейшей хозяйственной деятельности.

Если же банки или корпорации не получат эти средства, то окажутся в сложном финансовом положении. Для каких-то компаний, у которых есть небольшие пакеты и в финансовом плане они достаточно устойчивые, это произойдет бесследно, а для других — нет.

В особенно сложное положение, во-первых, попадут банки, потому что они сами держатели бумаг такого рода. Во-вторых, их клиенты — это компании, у которых тоже есть ценные бумаги.

А если эти бумаги использовались как залог кредитования, а это случается довольно часто, то при объявлении дефолта нужно будет пересмотреть качество залога. Под него нужно будет создать дополнительные резервы, что является лишней нагрузкой на финансовую составляющую банка, вот поэтому я и говорил про сложное положение.

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