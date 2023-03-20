Что будет с рублем в апреле - экономист представил честный сценарий

Доллар опять неуклонно растет, и это вызывает тревогу и опасения. Чего ждать россиянам в апреле – неужели американская валюта в самом деле резко подорожает? Об этом мы расспросили экономиста Михаила Беляева.

- Михаил Кимович, как будет вести себя доллар в апреле? Скептики утверждают, что он вырастет до 100 рублей…

- Я не вижу оснований для таких прогнозов. Потому что любой курс национальной валюты связан с состоянием национальной экономики. Некоторые аналитики любят создавать ажиотаж, руководствуясь в прогнозах какими-то поверхностными факторами, но это не соответствует действительности. Только состояние национальной экономики определяет базовый курс одной валюты по отношению к другой.

- Ожидать ли нам в апреле шока от этого соотношения?

- Если говорить о паре «рубль-доллар», то вряд ли нам стоит ждать в апреле каких-то серьезных изменений курса. Все останется достаточно стабильным. Хотя все мы с грустью признаем: состояние нашей экономики сейчас находится на «паузе», которая и определяет медленное снижение курса рубля по отношению к доллару. Каждый месяц рубль теряет примерно одну единицу. Так было и в январе, и в феврале, так происходит и в марте – курс уже колеблется вокруг 76 с лишним рубля за доллар. э

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- По-вашему, это падение продолжится в апреле?

- Можно предположить, что за апрель он потеряет еще одну единицу, - если только в нашей экономике не произойдут серьезные изменения, если не будут предприняты усиленные меры. Сейчас требуются именно усиленные меры, чтобы наша экономика, наконец, по-настоящему двинулась вперед. Чтобы она не просто приспосабливалась к сложившимся обстоятельствам, а действительно получила импульс для развития.

Если этого не произойдет – значит, в апреле рубль дойдет до 77 единиц. Если же какие-то меры будут предприняты – тогда снижение курса рубля замедлится. Возможно, рубль даже укрепится.