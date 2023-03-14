Мария Погребняк о льготах многодетной матери: «Экономлю 120 тысяч в месяц»

Блогер, продюсер и бизнес-леди Мария Погребняк, жена известного экс-футболиста ФК «Урала» Павла Погребняка, поделилась с нами, какие выплаты она получает от государства на детей, и как экономит на парковках и проезде.
— Мария, о России принято говорить как о стране, где заботятся о материнстве и детстве: у нас самый длинный декретный отпуск, мамам положены всевозможные выплаты и льготы…
— Так и есть, подтверждаю. Я, как многодетная мать, пользуюсь всеми льготами. Например, детям из многодетных семей положен бесплатный проезд на общественном транспорте.
— А еще какие льготы положены вашей семье, какими вы пользуетесь?
— Бесплатная парковка — для меня это очень важно! Только представьте себе: трое детей, которых нужно отвезти кого на футбол, кого на плавание, кого на дополнительные занятия с репетитором, а еще — купить продукты и одежду, побывать с детьми в торговом центре, чтобы они могли поиграть там в квест... Если везде платить за парковку — получается накладно.
— Сколько удается сэкономить благодаря бесплатным парковкам?
— Я целый день в разъездах, машину на парковках оставляю довольно часто. Средняя цена — 350–400 рублей. Если умножить 400 рублей хотя бы на 10 часов в день — получается 4 тысячи. И еще умножить на 30 дней — 120 тысяч! Представляете, да? Только за счет бесплатной для многодетных матерей парковки я экономлю 120 тысяч в месяц.
Мария Погребняк с сыновьями. Фото: соцсети
— Мария, расскажите, какой материнский капитал вы получили и на что потратили?
— Мой старший сын учится сразу по двум образовательным программам, и расходы на одну из них мы покрыли благодаря материнскому капиталу. Так что я очень благодарна государству за помощь. Не могу сейчас сказать точно, какой материнский капитал мы получили, но сумма была очень приличная, я же говорю: мы смогли оплатить образовательную программу старшего сына, которому 16. Среднему сыну сейчас 14, младшему — 12 лет. Я знаю, что сейчас размер маткапитала еще повысили.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Еще могу сказать, что для матерей организованы молочные кухни. Моя подруга недавно родила, и теперь она бесплатно пользуется молочной кухней, получает, например, продукцию «Агуши» для ребенка — молочные смеси, молоко, творожки. Это тоже большая экономия, ведь покупать все это сегодня в магазинах — дорогое удовольствие. Так что помощь семьям с детьми у нас действительно поставлена отлично!